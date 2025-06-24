إعادة دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات للمرافعة

قررت محكمة الجيزة مدني، إعادة دعوى تطالب بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بشركة دار التربية في جامعة MSA لصالح إحدى الحفيدات للمرافعة، لإدخال ورثته، وتصحيح الشكل وتحديد جلسة 15 يوليو لها.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل الدعوى المقامة من حفيد الدكتورة نوال الدجوي، والتي يطالب فيها بتوقيع الحجر عليها، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوى لضم محضر السرقة.

وكانت النيابة العامة أسدلت الستار على تحقيقاتها في الواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، وذلك عقب مبادرة الشاكية بالتنازل عن شكواها، وعدم توجيه أيّ اتهام إلى أحدٍ من أحفادها، حرصًا منها على تماسك الأسرة، وتوطيدًا لأواصر القُربى، وتعزيزًا لمساعي الصلح بين أفراد العائلة.

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