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حوادث

الداخلية تضبط 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات وأسلحة بـ 37 مليون جنيه

الداخلية تضبط 9 عناصر
الداخلية تضبط 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات

واصلت  وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الاستباقية في مواجهة البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث تمكن قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد تحركات 9 عناصر جنائية خطرة ينشطون في عدد من المحافظات، حاولوا جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف العناصر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت المداهمات عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 278 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – هيدرو)، و10 آلاف قرص مخدر، 22 قطعة سلاح ناري (2 بندقية خرطوش – 20 فرد خرطوش).

 

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والقيمة المالية التقديرية للمواد المخدرة المضبوطة: حوالي 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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