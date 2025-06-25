الأربعاء 25 يونيو 2025
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حوادث

ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدتين بالإسكندرية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق ميكروباص يعتدي بالسب والضرب على سيدتين بمنطقة بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت يوم 22 الجاري، أثناء استقلال السيدتين الميكروباص، حيث نشبت مشادة مع السائق بسبب رغبتهما في تحرك السيارة دون انتظار باقي الركاب، فقام بالتعدي عليهما لفظيًا وحاول ضربهما.

و تم التوصل لهوية السيدتين، وباستكمال التحريات تم ضبط السيارة المستخدمة، وتبين أنها "غير مرخصة ومثبت عليها لوحات غير مؤمنة"، كما تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم أول العامرية) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد السائق وضد المركبة.

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وزارة الداخلية الاسكندرية ر مواقع التواصل الاجتماعي اخبار الحوادث

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