تحويل مروري بطريق بداية في أكتوبر بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت إلخدمات المرورية بمرور الجيزة من تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات علي طريق "بداية" باتجاه الطريق الأوسطي، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق عن وقوع مصابين وزحام مروري.

وذلك من خلال سحب السيارة والتحفظ عليها، وإجراء تحويل مروري أمام قائدي المركبات، لحين الانتهاء من فحص آثار الحادث والوقوف علي ملابساته.

تم نقل المصابين للمستشفي العام بمنطقة حدائق أكتوبر فور تلقي بلاغ بالحادث.

من خلال سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها، وتولّت نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارة وإجراء تحويل مروري لتنظيم حركة المركبات علي الطريق.

بينما تباشر قوات المباحث جهودها لرفع آثار الحادث للوقوف علي ملابساته.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد

وعلي جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، مما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، كان برفقة والده المهندس ووالدته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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