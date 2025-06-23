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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق قرية أسكر دائرة مركز شرطة الصف، تم نقل المصابين لمستشفى الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بحادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى لإصابة عدد من الركاب، وتم إزالة آثار الحادث، وسحب السيارة والتحفظ عليها. تسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

سائق سيارة نقل تدهس شابا بالطالبية 

على جانب آخر، كان قد تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بشاب على طريق بالطالبية.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مسرعة يقودها أحد الأشخاص بشاب خلال عبوره الطريق ما أسفر عن مصرعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة.

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قرية أسكر مركز شرطة الصف مديرية أمن الجيزة

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