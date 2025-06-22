مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

لقي مواطن من الفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث تصادم علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ببلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بعد كمبين الطيور باتجاه أسيوط، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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