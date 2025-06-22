الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي مواطن من الفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرون، في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث تصادم علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ببلاغ عن وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بعد كمبين الطيور باتجاه أسيوط، وأسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام.

 

19 ألفا و35 طالبًا يؤدون امتحان العربي بالشهادة الثانوية في الفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي إصابة 4 أشخاص الشهادة الثانوية الصحراوي الغربي تصادم سيارة ودراجة بخارية حادث انقلاب سيارة حادث تصادم سيارة

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الغربي بالفيوم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

مصرع شخص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

مرور الفيوم يرفع آثار حادث تصادم على الطريق الغربي ويعيد الحركة لطبيعتها

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

الثانوية العامة 2025، جروبات الغش تزعم نشر أسئلة امتحان اللغة العربية والتعليم تحقق

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطالب بتحقيق دولي في ضرب منشآتها النووية

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والكانتلوب في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البوري وارتفاع البلطي والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية