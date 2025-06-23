ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب ميكروباص الصف لـ 13

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص إلى ١٣ مصابا، بطريق قرية أسكر دائرة مركز شرطة الصف، تم نقلهم لمستشفى الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بحادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى لإصابة عدد من الركاب، وتم إزالة آثار الحادث، وسحب السيارة والتحفظ عليها. تسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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