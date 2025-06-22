مصرع طبيب وسائق وإصابة أطفاله بطريق الإسكندرية

لقي طبيب مصرعه وسائق وأُصيب 3 أطفال، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، بعد اصطدام تريلا مسرعة بسيارة سفر قبل بوابة الإسكندرية، وفرار قائدها من موقع الحادث دون محاولة إنقاذ المصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة طبيب من محافظة قنا، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أُصيب 3 أطفال كانوا على متن السيارة، إلى جانب ركاب آخرين، بإصابات متفرقة.

سيارة السفر عقب اصطدام تريلا بها

الطبيب المتوفي

المعلومات الأولية تشير إلى أن ركاب السيارة من سكان منطقة المهندسين، وكانوا في طريقهم لقضاء عطلة قبل أن تباغتهم التريلا وتصدمهم بشكل عنيف.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط سائق التريلا المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.