الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

مصرع طبيب وسائق وإصابة أطفاله بطريق الإسكندرية

إصابة طبيب وأسرته
إصابة طبيب وأسرته في حادث على طريق الإسكندرية، فيتو

لقي  طبيب مصرعه وسائق وأُصيب 3 أطفال، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، بعد اصطدام تريلا مسرعة بسيارة سفر قبل بوابة الإسكندرية، وفرار قائدها من موقع الحادث دون محاولة إنقاذ المصابين.

وأسفر الحادث عن وفاة طبيب من محافظة قنا، بالإضافة إلى قائد السيارة، فيما أُصيب 3 أطفال كانوا على متن السيارة، إلى جانب ركاب آخرين، بإصابات متفرقة.

سيارة السفر عقب اصطدام تريلا بها
سيارة السفر عقب اصطدام تريلا بها
الطبيب المتوفي
الطبيب المتوفي

المعلومات الأولية تشير إلى أن ركاب السيارة من سكان منطقة المهندسين، وكانوا في طريقهم لقضاء عطلة قبل أن تباغتهم التريلا وتصدمهم بشكل عنيف.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط سائق التريلا المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

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بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بوابة الاسكندرية التريلا والخدمات المرورية

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