إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

أصيب 17 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى أجرة صندوق، بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام وحدة مرور سنورس باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج

تصادم بين سيارتين علي طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 17 مواطنا، في الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة.

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