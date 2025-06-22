الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 17 شخصًا في حادث تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب  17 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى أجرة صندوق، بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، أمام وحدة مرور سنورس باتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج

تصادم بين سيارتين علي طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد  بوقوع حادث  تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 17 مواطنا، في الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تموين الفيوم يتحفظ على 12 طن سماد مدعم قبل طرحها في السوق السوداء

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إصابة 17 شخص السوق السوداء الطريق الغربي الفيوم الصحراوي النيابة التحقيق النيابة العامة بمحافظة الفيوم سيارات الإسعاف طريق القاهرة الفيوم طريق الفيوم ـ القاهرة غرفة عمليات شرطة النجدة مدير أمن الفيوم مستشفى الفيوم الجامعي

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق "الفيوم - دمو"

مرور الفيوم يرفع آثار حادث تصادم على الطريق الغربي ويعيد الحركة لطبيعتها

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بطريق الفيوم - العامرية

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

وصول زوجة حسام حسن إلى محكمة الدخيلة بعد قضاء ليلة في الحجز

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نقل معلومات عن مواقع حساسة إلى إسرائيل، إيران تعدم جاسوس الموساد الثاني مجيد مسيبي

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

ما سبب تهديد الله لقريش؟.. تعرف على رد الشيخ محمد سيد طنطاوي

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسؤول إيراني: أي تحرك لاستهداف خامنئي سيؤدي إلى رد بلا حدود الحرس الثوري الإيراني: النظام الأمريكي ارتكب جريمة صارخة وغير مسبوقة