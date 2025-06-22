انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق «السويس – الإسماعيلية»

انقلبت سيارة تحمل مواد بترولية، بطريق السويس – الإسماعيلية وتواصل الخدمات المرورية بمديرية أمن السويس رفع آثار الحادث وإجراء تحويل مروري لحركة سير المركبات، عبر طريق العوايد البديل .



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس – الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال أمن السويس وفقا لمناقشة شهود العيان أن سيارة تحمل مواد بترولية انقلبت على جانبها وسط الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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