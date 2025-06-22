الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق «السويس – الإسماعيلية»

انقلاب سيارة بترول
انقلاب سيارة بترول بطريق السويس، فيتو

 انقلبت سيارة تحمل مواد بترولية، بطريق السويس – الإسماعيلية وتواصل الخدمات المرورية بمديرية أمن السويس رفع آثار الحادث وإجراء تحويل مروري لحركة سير المركبات، عبر طريق العوايد البديل .


وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس قد تلقت بلاغًا بانقلاب سيارة مواد بترولية على طريق السويس – الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية لرجال أمن السويس وفقا لمناقشة شهود العيان أن سيارة تحمل مواد بترولية انقلبت على جانبها وسط الطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

إصابات في تصادم 3 سيارات ملاكي قرب مطار سفنكس بالطريق الإقليمي

كارثة الحي الشعبي، ماذا قالت نتائج معاينة المعمل الجنائي لعقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

محافظ القاهرة من قلب عقارات حدائق القبة المنهارة: لن نغادر حتى التأكد من خلو الموقع من أي ضحايا

5 وفيات و12 ناجيا، تفاصيل جهود رفع أنقاض حدائق القبة حتى الآن (صور)

إنقاذ والدة الطالب يوسف والبحث عن طليق اليوتيوبر لولا فاني أسفل أنقاض حدائق القبة (صور)

خروج طالب ثانوي حيا من أسفل أنقاض عقارات حدائق القبة واستمرار البحث عن أمه (صور)

المستندات المطلوبة لدعوى إبطال النفقة الزوجية وطرق استرداد المبالغ المالية المستحقة

بسبب جهاز تكييف، حريق يلتهم شقة سكنية في أوسيم بالجيزة

نور الشريف كان من أقدم سكانه، عقار السيدة زينب المنهار صادر له قرار ترميم منذ شهرين (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطريق السويس الخدمات المرورية طريق العوايد البديل

الأكثر قراءة

حجز زوجة حسام حسن على ذمة قضية ضرب مدرب المنتخب

حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة نارية للكيان الصهيوني

متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

الحرب الإيرانية الإسرائيلية، رسائل حاسمة من السيسي للرئيس الإيراني

ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

سقوط مشجعين من المدرجات يفسد احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026 بالسوق المصرية

مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-6-2025

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 22 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الصاروخ في المنام وعلاقتها بتلقي أخبار صادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران بسبب هجوم إسرائيلي