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حوادث

السيطرة على مشاجرة بالبنزين في بولاق

السيطرة على مشاجرة
السيطرة على مشاجرة بالبنزين في بولاق، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب بجوار مجمع مدارس في شارع التحرير  بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، نتج عن مشاجرة اندلعت بين طرفين، استخدم فيها الطرفان البنزين وتم اقتيادهما لقسم الشرطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بنشوب حريق بجوار مجمع المدارس، وبالفحص تبين أن الحريق اندلع على خلفية مشاجرة عنيفة استخدم فيها أحد الطرفين البنزين، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ وسط ذهول سكان المنطقة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة. العامة لتتولي التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة بولاق الدكرور مشاجرة

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