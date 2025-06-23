ضبط سائق سيارة ملاكي أصاب 4 أشخاص بشارع التونسي

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع فريق من إدارة المرور من ضبط سائق سيارة ملاكي أصاب 4 أشخاص، عقب اصطدامه بهم، أمام مدرسة مرمر الأمريكية، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تم نقلهم للمستشفى.

عقب تلقى مسئول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مدرسة مرمر الأمريكية، انتقلت على الفور الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تخطى سيارة ملاكى للجزيرة الوسطى بشارع بيرم التونسي واصطدامها بعدة أشخاص فى الاتجاه المعاكس.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ حيث اختلت عجلات القيادة في يديه، وأنه خاف من المسألة القانونية فحاول الهرب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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