قانون الإيجار القديم، خطوات تضمن حق المستأجر وحالات الطرد القانونية
الإيجار القديم، ترصد فيتو لقرائها، خطوات تضمن حقك لو بتأجر شقتك وحالات الطرد في قانون الإيجار القديم، تعرف عليها في التقرير التالي..
أولا-خطوات تضمن حقك لو بتأجر شقتك
- يجب توضيح جميع بيانات الشخص المؤجر وأهمها رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، الاسم بالكامل، محل إقامته.
- كذلك يشترط كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستأجر ومن أهمها رقم البطاقة الشخصية له، الاسم بالكامل، محل إقامته.
- أيضًا يجب أن يقوم كلًا الطرفين بالإمضاء على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة في العقد.
- لذلك ينبغي كتابة التاريخ الذي حرر به العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية المدة ونهايتها.
ثانيا-حالات الطرد في قانون الإيجار القديم
- أن يقوم المستأجر بالعمل على هدم أو التسبب في تهدم العقار، وذلك في حالة أن يكون المبنى آيل للسقوط.
-أن يمتنع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، في البداية لابد من إنذاره، وبعد الإنذار بـ15 يوما، إذا لم يسدد المستأجر قيمة الإيجار، في هذه الحالة يطرد من العين.
- أن يقوم المستأجر بالتنازل والاستغناء عنها نهائيا عن الشقة لشخص آخر، حتى لو كان هذا الشخص من أقاربه.
- أن يقوم بتغيير النشاط الذي تستعمل فيه الشقة المؤجرة، إلى نشاط آخر غير المُتفق عليه.
- أن يستعمل المؤجر، الشقة في نشاط من شأنه الضرر بالصحة العامة وذلك بموجب حكم قضائي.
- أن يستعمل المستأجر الشقة بشكل يضر بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك.
- أن يقوم المستأجر باستعمال الشقة بشكل مربك للراحة العامة
- أن يحصل المستأجر على حكم بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
- أن يتوفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه.
- أن يتم استعمال الشقة في أمور منافية للآداب، وذلك أيضا بموجب حكم قضائي نهائي.
- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.
- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
- حالة استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.
- حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
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