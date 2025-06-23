مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق “مطروح – السلوم”

شهد طريق “مطروح – السلوم”، مساء اليوم الإثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز، أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم اثنان يحملان جنسية عربية، وإصابة 3 آخرين بجروح بالغة، وذلك عند منطقة المقتلة شرق مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح.

تفاصيل الحادث:

وفور تلقي البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والمرور إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزي لتلقي الرعاية الطبية، في حين تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى سيدي براني المركزي لحين تحديد هويتهم بشكل رسمي.

تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من هويات المتوفين، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

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