الخميس 19 يونيو 2025
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محافظات

مصرع شخص في تصادم سيارتين على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقليويية

حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو

 لقى شخص مصرعه صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتين من نوع "جامبو" و"جامبو صندوق"، وقع على طريق مصر – إسكندرية الزراعي، وذلك قبل مطلع كوبري طوخ العلوي بنحو 500 متر تقريبًا في اتجاه بنها.

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حادث تصادم بالطريق الزراعي 

 تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي وقد أسفر الحادث عن وفاة أحمد س، 47 عامًا، والمقيم بمنطقة الأميرة – مشروع ناصر بمحافظة القاهرة، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى قها التخصصي، وأُخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحص ملابسات الحادث، فيما تم رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

ويجري حاليًا إعداد التقرير الفني الخاص بالحادث، تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو
حادث تصادم بالطريق الزراعي،فيتو

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