الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

إصابة طالب في حريق معمل بجامعة عين شمس

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بجامعة عين شمس،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المعامل التابعة لجامعة عين شمس بدائرة قسم شرطة الوايلي، ومحاصرته قبل امتداده إلى باقي المباني المجاورة بالجامعة.

فور أن تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من قبل قوات  أمن القاهرة عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق الذي  أثار حالة من الذعر بين العاملين والطلاب المتواجدين في محيط الحادث.

وبالفحص تبين إصابة طالب باختناق، وتم إسعافه بموقع الحادث عبر سيارات الإسعاف التي كانت متواجدة بمحيط الحادث.

وتواصل قوات الإطفاء عمليات التبريد ليتمكن فريق من المعمل الجنائي بالمديرية بالفحص والمعاينه لموقع الحادث  للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحماية المدنية أمن القاهرة قسم شرطة الوايلي

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