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حوادث

موظف يتنازل عن محضر ضد عاملي عم شلتت بالشيراتون

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تنازل موظف عن محضر تعدٍ كان قد حرره ضد أحد العاملين بفرع مطعم عم شلتت بمنطقة شيراتون بقسم شرطة التجمع، وتم استكمال التصالح في جلسة ودية مع مسئولي إدارة المطعم، وذلك عقب وقوع مشاجرة بينهم أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد شهد أحد فروع سلسلة مطاعم عم شلتت الشهيرة في منطقة شيراتون، مشاجرة حادة بين أحد العملاء وأسرة أخرى داخل الصالة، وسط حضور عدد من الموظفين والمديرين.

وبحسب رواية العميل، فإنه توجه بصحبة أسرته إلى المطعم لتناول وجبة، لكن سوء التنظيم والزحام الشديد، بحسب وصفه، أدى إلى خلاف بينه وبين زبائن آخرين حول أولوية الجلوس على طاولة، تطور إلى مشادة لفظية ثم إلى اعتداء بدني.

وادعى أن هناك عددًا من الزبائن شهد ما جرى، ما دفع مسؤولي المطعم إلى الاعتذار وإرجاع قيمة الطلب، وتقديم طلب مجاني كـ ترضية، لكنه أصر على اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت المواطن إلى أن ابنته أصيبت نتيجة الحادث، وجرى نقلها إلى المستشفى، كما أبدى استياءه من تصرفات العاملين بالمطعم وسوء الإدارة، مطالبًا الجهات المعنية بالتحقيق في الواقعة، من خلال محضر رسمي كان قد حرره ضد المطعم.

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محضر مطعم عم شلتت التواصل الاجتماعي

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