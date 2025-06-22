أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية، العملات المشفرة تتكبد خسائر كبيرة، البورصة تربح 43 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ بدأت أسعار الفول المعبأ في الارتفاع، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

العملات المشفرة تتكبد خسائر كبيرة، وبيتكوين تتراجع لـ أقل من 100 ألف دولار

تراجعت العملة المشفرة بيتكوين بنحو 4.13% إلى ما دون 100 ألف دولار لتسجل 99237 دولارا، في وقت مبكر من اليوم الأحد قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 3%.

ضرب المفاعلات النووية الإيرانية

يأتي ذلك، بعد تطور صادم فجر اليوم الأحد 22 يونيو، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية قصفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، بحسب شبكة CNBC عربية.

انخفاض حاد في سوق العملات المشفرة

أثر هذا الإعلان بشكل فوري على سوق العملات المشفرة، الذي شهد انخفاضًا حادًا، بما في ذلك العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البيتكوين والإيثريوم، حيث تراجعت كلاهما بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي، حيث هبطت قيمة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنحو 8.52% إلى 2199 دولارا.

موعد إجازة البنوك بمناسبة السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

حدد البنك المركزي أجازات البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو.

وقال البنك المركزي إنه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هــ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

وتابع بيان المركزي إنه بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

250 ألف جنيه للعجز التام والوفاة، الرقابة المالية تنشر وثيقة تأمين حوادث المصريين بالخارج

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 تابع (أ)، الصادر في 19 يونيو 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 694 لسنة 2025، بشأن العمل بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، للمصريين العاملين بالخارج.

-ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مادته الأولى على "اعتماد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخـارج، المرافقة لهذا القرار، وعلى أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إداراتها وفقًا لنظامها الأساسى".

والحالات التي يشملها تأمين العجز الكلي المستدام (فقد الإبصار نهائي، أو الذراعين أو ذراع وساق، والشلل التام وغيرها، وفى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم بسبب حادث، تلتزم المجمعة بأن تدفع للمؤمن عليه مبلغ التأمين المذكور فى جـدول الوثيقـة وقـدره ٢٥٠ ألـف جنيه مـصرى.

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 87.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 76 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 114.1 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 105 جنيهات إلى 125 جنيهًا للمستهلك.

البورصة تربح 43 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

370 مليون دولار صادرات مصر من الصناعات الطبية من يناير إلى مايو 2025

كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إجمالي صادرات مصر من القطاعات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025، والتي بلغت 370 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة عن 2024، والتي سجلت 278 مليون دولار.

سجلت الصادرات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025 في قطاع الأدوية 156 مليون دولار، وفي قطاع المستلزمات الطبية 96 مليون دولار، وفي قطاع مستحضرات التجميل 118 مليون دولار.

صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية

وسجلت صادرات مصر من قطاع الصناعات الطبية إلى قارة إفريقيا حوالي 216 مليون دولار خلال عام 2024، أي أنها تمثل 26% من إجمالي صادرات مصر.

وقال المجلس: إن هذا يأتى في إطار التوجهات الرئاسية وإستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول المستهدفة، وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء لزيادة الصادرات الطبية للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، كما انه في إطار مبادرة "معا للتصدير" التي أطلقها المجلس التصديري للصناعات الطبية لزيادة الصادرات الطبية إلى كافة الأسواق المستهدفة وفتح أسواق جديدة.

إيتيدا تعلن نتائج الدورة الـ37 لبرنامج المشروعات المشتركة الممولة

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن نتائج الدورة السابعة والثلاثين من برنامج المشروعات المشتركة الممولة، وهو أحد البرامج الرائدة التي تنفذها إيتيدا في إطار مبادرة التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC).



تعزيز التعاون الأكاديمي والصناعي

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي من خلال دعم المشروعات المشتركة في مجال البحث والتطوير بما يلبّي احتياجات السوق ويسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.

وقام بتقييم المشروعات المقدمة عددٌ من الخبراء، ونتجت عملية التقييم عن اختيار ثلاثة مشروعات متميزة للحصول على التمويل ضمن هذه الدورة من البرنامج. وتتمتع هذه المشروعات بمستوى عال من الابتكار، وإمكانات واعدة لتحقيق تأثير فعلي في السوق. واعتمدت اللجنة التوجيهية للمبادرة هذه المشروعات الثلاثة في مايو الماضي.

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

وجه البنك المركزي المصري منشورات لجميع البنوك في السوق المصرفي وذلك بشأن القرار الوزاري المتعلق بتحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.

تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية

وضم التوجيه لجميع البنوك العاملة بالسوق المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، بشأن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.

وأوضح المركزي في خطابه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك، أن القرار الوزاري الجديد عدل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، على أن تُضاف فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.

الإحصاء: 2.7% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أبريل 2025

كشف تقرير البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أبريل 2025، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ 116.18 خلال شهر أبريل 2025 (أولى) مقابل 119.44 خلال شهر مارس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.7٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

• بلغ الرقـم القيـاسي لصناعة المشـروبات 435.31 خلال شهـر أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس 2025، حيث بلغ 401.66 بنسبة ارتفاع قـدرها 8.38 ٪، وذلك للاستعداد لبدء موسم الصيف.

• بلغ الرقم القيــاسي لـصناعة الأثـاث 188.13 خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بشهـر مارس 2025، حيـث بلغ 178.90، بنسـبة ارتفاع قـدرها 5.16 ٪، وذلك لزيادة الطلب على شراء الأثاث.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

• بلغ الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 112.85 خلال شهـر أبريل 2025 مقارنة بشهـر مارس 2025، حيــث بلـغ 118.84 بنسبـة انخـفـاض قـدرها 5.04 ٪، وذلك لانخفاض الطلب على المنتج.

• بلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الملابـس الجاهزة 234.15 خلال شهـر أبريل 2025، مقارنة بشهر مارس 2025، حيث بلغ 245.61 بنسـبة انخفاض قـدرها 4.67 ٪، وذلك لانخفاض عدد ساعات العمل بسبب موسم الأعياد.



"اتحاد شركات التأمين" يرصد آليات مواجهة شركات التأمين للأزمات الجيوسياسية المفاجئة



قال اتحاد شركات التأمين المصرية إنه رغم استخدام أدوات تحليلية متقدمة، إلا أن الأزمات الجيوسياسية عادة ما تأتي فجأة، مما يتطلب استجابات مرنة وفورية.

وأضاف في نشرته الأسبوعية، أنه تشمل أبرز الممارسات التي طورتها شركات التأمين في هذا السياق:

تفعيل بنود الطوارئ في الوثائق: مثل بنود تعليق التغطية أو مراجعة الأسعار تلقائيًا عند تصنيف منطقة معينة على أنها منطقة حرب أو نزاع.

الانسحاب المؤقت من الأسواق المتأثرة: كما حدث في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا، حيث اضطرت شركات تأمين دولية إلى تعليق أعمالها لحماية رؤوس أموالها.

إعادة التفاوض مع شركات إعادة التأمين: حيث تعمد شركات التأمين المباشر إلى التفاوض مع المعيدين لتحسين شروط التغطية أو إعادة ترتيب محفظة الأخطار.

زيادة التحوط عبر التأمينات المشتركة: من خلال التحالف مع شركات أخرى لتقاسم المخاطر العالية أو التغطية ضمن مجمعات تأمين مشتركة.

انعكاس التوترات الجيوسياسية على صناعة التأمين المصرية

تشكّل الأوضاع الجيوسياسية ضغوطًا متعددة الأوجه على صناعة التأمين في مصر، بدءًا من ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، ومرورًا بتقلب أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم، ووصولًا إلى تغيّر نية المستثمرين وتراجع قيمة المحافظ الاستثمارية.



وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية الـ17

توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الأنجولية لواندا، للمشاركة في النسخة الـ17 من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، والتي تُعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري.

قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية

يأتي هذا في إطار المشاركة المصرية في أعمال القمة، التي تشهد حضورا رفيع المستوى من عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من الجانب الأفريقي وكبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية، ومن المقرر أن يجري الوزير عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة.

الدول الأفريقية والولايات المتحدة

وتعد القمة، التي ينظمها مجلس الشركات في أفريقيا، من أهم المحافل الاقتصادية السنوية التي تُعقد على مستوى القارة، حيث يتم تنظيمها بالتناوب بين إحدى الدول الأفريقية والولايات المتحدة.

وتشهد القمة مشاركة المديرين التنفيذيين لكبرى شركات القطاع الخاص الأمريكي والأفريقي والمستثمرين ورجال الأعمال. وستتناول جلسات قمة 2025 مجموعة واسعة من الفرص المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل



أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تركيا تتصدر قائمة الدول المستوردة من القطاع

وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.

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