الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في الصادرات المصرية للإمارات خلال 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية للإمارات إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 46.9 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8 %.

يأتي ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائى بين مصر والإمارات وتناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن هذه الأرقام في إطار حرصه على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توجه اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

التبادل التجاري بين مصر والإمارات

كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 31.6 %.

أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى الإمارات خلال 2024

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 293 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 206 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 106 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 68 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 750 مليون دولار.

2. لدائن بقيمة 486 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية بقيمة 473 مليون دولار.

4. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 125 مليون دولار.

5. أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 102 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.7 مليـــون نسمـــة خلال يونيو 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الإمارات 11.3 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الإمارات طبقــًا لتقـديـرات البعثة 975 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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