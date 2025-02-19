تعزيز التعاون بين “القابضة للبتروكيماويات” وأكسنس الفرنسية في مشروعات البتروكيماويات

استقبل المهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، كوينتين ديبويشرت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أكسنس، لمناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجال مشروعات البتروكيماويات.

جاء ذلك استكمالا لفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “إيجيبس 2025”، وفي إطار تعزيز التعاون المشترك بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركات العالمية في قطاع البتروكيماويات.

وقد تطرقت المناقشات إلى بحث فرص التعاون بين الشركتين في مشروع شركة البحر الأحمر، حيث تم استعراض إمكانية تعاون شركة أكسنس كإحدى الشركات المانحة لرخص الإنتاج.

مشروع وقود الطائرات المستدام

كما تم مناقشة مشروع وقود الطائرات المستدام، وهو ما يتماشى مع الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإنتاجية في القطاع ودعمه بالحلول المستدامة.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة من كلا الجانبين، حيث شارك في الاجتماع المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للبتروكيماويات الدكتور تامر هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لوقود الطائرات المستدام، والمهندس وائل مختار، نائب تنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا للبتروكيماويات والمهندسة عبير الشربيني مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة القابضة للبتروكيماويات.

من جانبها، شاركت شركة أكسنس في الاجتماع بوفد رفيع المستوى ضم فريدريك فوثييه، المدير المشارك التجاري - قسم الأعمال التجارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلي جاحل، مدير المبيعات الإقليمي - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قسم الأعمال التجارية، وفابيان لوندي، نائب الرئيس التجاري - منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قسم الأعمال التجارية.

ويعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى في مجال البتروكيماويات وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

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