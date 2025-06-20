الجمعة 20 يونيو 2025
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اقتصاد

وزير الصناعة يلتقي بمستثمري منطقة أبورواش الصناعية لمناقشة مشاكلهم غدا

كامل الوزير
كامل الوزير

 أعلنت وزارة الصناعة والنقل، أنه تقرر عقد لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية غدا السبت، وتدعو الوزارة مستثمري منطقة أبو رواش الصناعية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعية إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

حل المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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