أبرزها السكر والأرز والشاي، ارتفاع أسعار 6 سلع غذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الأرز المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الأرز المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 28 إلى 41 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 28.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.2 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وسجل سعر المكرونة المعبأة ارتفاعًا يقدر بـ 50 قرشًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

كما ارتفع سعر المكرونة السائبة نحو 50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعات تراوحت ما بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 233 جنيها إلى 261.7 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.

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