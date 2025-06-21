الحرب الإسرائيلية الإيرانية، 8 رسائل من الرئيس السيسي وملك البحرين لوقف التصعيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم بـ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي وملك البحرين كالتالي:

- أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران.

- حذر الزعيمان من اتساع دائرة الصراع بما ستكون له تبعاته الجسيمة على دول المنطقة كافة.

- أكد الزعيمان ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية.

- أكد الزعيمان ضرورة العمل على حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.

- شدد الزعيمان على أن التصعيد الجاري بالمنطقة يرتبط بشكل أساسي باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

- أكد الزعيمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع

- حذر الزعيمان من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع وأكدا ضرورة الإنفاذ الفوري والعاجل للمساعدات الإنسانية لإنقاذ أهالي غزة.

- شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية يعد الضمان الوحيد للاستقرار الإقليمي.

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