رغم الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. السوق المصري يحافظ على استقراره وسط إجراءات حكومية مشددة وتعاون موسع مع القطاع الخاص

مع قرب انتهاء اليوم السادس على الحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإن المخاوف تتزايد بشأن تأثر سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع مع استمرار الحرب، فما تطورات الوضع وحالة الأسواق المصرية في ذلك الأوضاع الحالية ؟

جهود الحكومة والتعاون الكبير مع القطاع الخاص حافظ على استقرار السوق

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية للحفاظ على استقرار السوق في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن مخزون آمن لتلبية جميع احتياجات المواطنين، مضيفًا أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة التموين والغرف التجارية للحفاظ على استقرار السوق.

أيمن العشري

طمآنة الشارع المصري بشأن وجود مخزون آمن من السلع

وأضاف رئيس غرفة القاهرة: إن ما أعلنته الحكومة من خلال وزارة التموين يطمئن الشارع المجتمعي فيما يتعلق بوجود مخزون آمن من جميع السلع الاستراتيجية، وهذا الأمر يحسب للحكومة المصرية وقدرتها على التعامل مع المستجدات وتوفير معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق.

استقرار ملحوظ في السوق المصري

وأشار إلى أن جهود الحكومة والتعاون الكبير مع القطاع الخاص حافظ على استقرار السوق ونطمئن أهالينا بأن كل السلع متوفرة والمخزون الاستراتيجي آمن، مؤكدًا أن الغرفة من خلال شُعبها التجارية النوعية في كافة القطاعات تتابع بشكل مستمر حالة السوق ومدى توافر السلع به، وهناك نشاط ملحوظ لجميع الشُعب التجارية خاصة التي تمثل السلع الأساسية.

تشكيل لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري

من جانبه؛ أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص تبشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

محمد سعده

خطوة استباقية لحماية الاقتصاد من صدمات الصراع الإقليمي

وقال «سعده» إن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.

الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في لجنة الأزمات

وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في لجنة الأزمات، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الحكومة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.

زيادة المخاوف من ارتفاع الأسعار دفعت الحكومة للتحرك بشفافية

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.

تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية

وأضاف أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، وأن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.

مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن

ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر.

تعاون وثيق لتوفير السلع في الأسواق دون نقص

ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.

الأزمات السياسية والحروب تنعكس مباشرة على الاقتصاد

وعلى صعيد آخر؛ قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أي أزمة سياسية كبرى، خاصة إذا كانت في صورة حرب، تنعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، وهو ما نشهده حاليًا مع اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل.

الحرب تركت أثرًا سريعًا على أسعار النفط العالمية

وأضاف أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية تركت أثرًا سريعًا على أسعار النفط العالمية وحركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط، مما أثر بدوره على أوروبا والولايات المتحدة أيضًا، مضيفًا أن إسرائيل لن تتحمل تبعات هذه الحرب طويلًا، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، متوقعًا تدخلًا أمريكيًا سريعًا لوقف إطلاق النار، كما حدث سابقًا في نزاع الهند وباكستان.

التأثير محدود نسبيًا على مصر رغم تقلبات أسعار النفط

وأوضح أن مصر رغم تأثرها الطبيعي بتقلبات أسعار النفط، إلا أن التأثير سيكون محدودًا نسبيًا نظرًا لاعتمادها على مزيج من مصادر الطاقة، بخلاف أوروبا التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة التقليدية.

الأزمة تمثل فرصة للصادرات المصرية

وأشار إلى أن تلك الأزمة قد تمثل فرصة للصادرات المصرية، خصوصًا تجاه دول الخليج وأوروبا، التي قد تتجه إلى مصر لتلبية احتياجاتها الغذائية والصناعية في ظل تعطل بعض مصانعها، داعيًا رجال الأعمال والمصنعين إلى التعاون مع الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية ومحطات التوليد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين استقرار الإنتاج والتصدير في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

الحكومة تمتلك خططًا مرنة يتم تحديثها كل 3 أشهر

وقال إن الحكومة المصرية تمتلك خططًا مرنة يتم تحديثها كل 3 أشهر لمواجهة الأزمات، وأن ارتفاع أسعار الوقود حال استمر ارتفاع النفط سيؤثر على قطاعات النقل والصناعة، إلا أن هناك خططًا بديلة جارية بالفعل للتعامل مع هذه التحديات.

أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على المنتجات المصرية خلال الأشهر الستة القادمة

وأضاف: أن أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على المنتجات المصرية خلال الأشهر الستة القادمة، لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في النقل البحري عبر البحر المتوسط.

أسعار الشحن والنقل لا تزال مستقرة حتى الآن

وفي سياق متصل؛ أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجاربة بالقاهرة، أن أسعار الشحن والنقل لا تزال مستقرة حتى الآن، ولم تشهد أي ارتفاعات تزامنًا مع التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وإيران.

سلاسل الإمداد العالمية لا تزال تعمل دون أي خلل

وأوضح أن سلاسل الإمداد العالمية، خاصة المارة بمضيق هرمز، لا تزال تعمل دون أي خلل يُذكر، وأن الأوضاع الراهنة لم تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل البحري أو الجوي من وإلى المنطقة العربية.

شركات الشحن لم تلجأ إلى تعديل أسعارها أو تغيير خطوطها الملاحية

وأشار إلى أن شركات الشحن والخدمات اللوجستية تتابع الموقف عن كثب، لكنها لم تلجأ حتى اللحظة إلى تعديل أسعارها أو تغيير خطوطها الملاحية، خاصة في ظل استمرارية فتح الممرات الحيوية وخلوها من أي تهديد مباشر لحركة السفن التجارية.

استقرار أسعار الشحن يعود إلى استمرار عمل الموانئ

وأضاف أن استقرار أسعار الشحن يعود إلى استمرار عمل الموانئ في دول الخليج العربي وجنوب آسيا بشكل طبيعي، إلى جانب عدم صدور أي تعليمات رسمية من الجهات الدولية بإعادة توجيه السفن أو فرض رسوم تأمين إضافية حتى الآن.

القطاع اللوجستي يتحلى بالمرونة والجاهزية لمواجهة التطورات

وشدد على أن القطاع اللوجستي يتحلى بالمرونة والجاهزية لمواجهة أي تطورات مفاجئة، مشيرًا إلى أن أي تغيّر محتمل في أسعار النقل أو اضطراب في خطوط الإمداد يتوقف بشكل أساسي على ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام القادمة، سواء عبر تهدئة الصراع أو تصاعده واتساع نطاقه، خصوصًا إذا ما طالت الهجمات منشآت حيوية أو ممرات بحرية استراتيجية كخليج عمان أو مضيق هرمز.

الاستعداد الكامل لتفعيل خطط الطوارئ حال حدوث أي تغييرات

وأكد أن مجتمع النقل الدولي في مصر والمنطقة يتعامل حاليًا بمنهجية "الترقب الحذر"، مع الاستعداد الكامل لتفعيل خطط الطوارئ حال حدوث أي تغييرات تؤثر على سلاسة تدفق البضائع، سواء على مستوى الشحن البحري أو الجوي أو البري.

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