أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 133 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 133، الصادر في 18 يونيو 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الدقهلية.

وجاءت أهم القرارات كالتالي:

-قرار وزارة العدل رقم 2711 لسنة 2025، بتخويل بعض العاملين بوزارة الثقافة صفة مأمورى الضبط القضائى.

-قرار وزارة الصناعة رقم 160 لسنة 2025، بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية

-قرار وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 560 لسنة 2025، بحذف الفيلا رقم 33 شارع شريف ناصية حيدر بحي حلوان من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز بمحافظة القاهرة.

-قرار محافظة الدقهلية رقم 56 لسنة 2025، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية كفر بداوي التابعة لمركز المنصورة.





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