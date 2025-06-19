الخميس 19 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي ينشر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم ومقدمي خدمات الدفع

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي المصري، إنه في إطار اختصاصاته التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها، تم إعداد "قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع" استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

وتتضمن هذه القواعد، شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من قبل البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى خدمات الدفع مقدمى خدمات الدفع إجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع قانون البنك المركزى الجهاز المصرفي

مواد متعلقة

تعرف على اختصاصات البنك المركزي حسب القانون

قانون البنك المركزي، 3 التزامات على مقدمي خدمات الدفع

الأكثر قراءة

القبض على "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة ونشر محتوى خادش للحياء

بلومبرج: قطر تتفاوض مع مصر لاستثمار 3.5 مليار دولارات في مشروع سياحي

أول تعليق من نتنياهو على القصف الإيراني لمستشفى سوروكا

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نص القرار الجمهوري بتعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

محافظ دمياط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.61% (صور)

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان يتقدم بإقرار للتصالح لهيئة المحكمة

خدمات

المزيد

الذهب يتراجع صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

أحدث أسعار القصدير اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

جثث تحت الأنقاض.. تعالوا نعرف قصة انهيار عقار السيدة زينب باللي فيه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سماع الأذان وعلاقتها بالابتعاد عن الذنوب والمعاصى

آل البيت النبوي في مصر.. فاطمة بنت الحسن الأنور شقيقة السيدة نفيسة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية