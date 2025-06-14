العملات المشفرة تحت النار، كيف تهز الحرب الإسرائيلية الإيرانية سوق الكريبتو؟

تشهد الأسواق العالمية اضطرابات حادة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، ولا يختلف حال سوق العملات المشفرة عن باقي الأسواق المالية، حيث يتأثر بشدة بالعوامل الجيوسياسية، لا سيما في ظل المخاطر المرتفعة وعدم اليقين.

التأثيرات الفعلية في السوق

زيادة الإقبال على العملات الرقمية كملاذ آمن

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال أنه في أوقات الأزمات، يلجأ بعض المستثمرين إلى البيتكوين باعتباره “ذهب رقمي”، حيث شهد السوق سابقًا تدفقات استثمارية وقت الأزمات العالمية (مثل غزو روسيا لأوكرانيا).

وخلال الأيام الأولى من الحرب، لوحظت تحركات صاعدة في عملات مثل البيتكوين والإيثيريوم، بدعم من مخاوف التضخم وهروب رؤوس الأموال من الأسواق التقليدية.

تقلبات حادة في الأسعار

وأضاف فرج أن الحرب تزيد من حالة عدم الاستقرار، مما ينعكس على تقلبات كبيرة في أسعار العملات الرقمية، سواء صعودًا أو هبوطًا، بحسب تطورات الميدان وردود الأفعال السياسية والاقتصادية.

تأثير العقوبات والرقابة المالية:

واشار نبيل فرج إلى أن تصعيد الحرب قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية وغربية جديدة تشمل قطاعات مصرفية أو دول متحالفة مع الطرفين، ما يدفع بعض الأطراف للجوء إلى العملات المشفرة كأداة للتمويل أو التحايل على القيود.

انخفاض شهية المخاطرة عالميًا

ونوه بأن المستثمرين التقليديين قد يبتعدون مؤقتًا عن الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية، مما يؤدي إلى عمليات بيع قصيرة الأجل.

أهم التوقعات المستقبلية

استمرار صعود البيتكوين في حال توسعت الحرب

وتوقع نبيل فرج الخبير في أسواق المال إنه إذا استمرت الحرب أو اتسعت رقعتها الإقليمية، من المتوقع أن ترتفع أسعار العملات الكبرى، خاصة البيتكوين، كتحوّط ضد الأزمات.

عامل محفز لتحركات قوية

جدير بالذكر أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تكون بمنزلة عامل محفز لتحركات قوية داخل سوق العملات الرقمية فبين التقلبات العالية وفرص الملاذ الآمن، تتغير النظرة إلى العملات المشفرة من مجرد أداة مضاربة إلى وسيلة مالية بديلة وقت الأزمات ومع ذلك، تبقى التوقعات مرهونة بتطورات الحرب، ومدى استقرار الأسواق العالمية في وجه هذه العاصفة الجيوسياسية.

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