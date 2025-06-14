السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

العملات المشفرة تحت النار، كيف تهز الحرب الإسرائيلية الإيرانية سوق الكريبتو؟

عملات رقمية، فيتو
عملات رقمية، فيتو

تشهد الأسواق العالمية اضطرابات حادة مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، ولا يختلف حال سوق العملات المشفرة عن باقي الأسواق المالية، حيث يتأثر بشدة بالعوامل الجيوسياسية، لا سيما في ظل المخاطر المرتفعة وعدم اليقين.

 

التأثيرات الفعلية في السوق

زيادة الإقبال على العملات الرقمية كملاذ آمن

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال أنه في أوقات الأزمات، يلجأ بعض المستثمرين إلى البيتكوين باعتباره “ذهب رقمي”، حيث شهد السوق سابقًا تدفقات استثمارية وقت الأزمات العالمية (مثل غزو روسيا لأوكرانيا).

وخلال الأيام الأولى من الحرب، لوحظت تحركات صاعدة في عملات مثل البيتكوين والإيثيريوم، بدعم من مخاوف التضخم وهروب رؤوس الأموال من الأسواق التقليدية.

 

تقلبات حادة في الأسعار

وأضاف فرج أن الحرب تزيد من حالة عدم الاستقرار، مما ينعكس على تقلبات كبيرة في أسعار العملات الرقمية، سواء صعودًا أو هبوطًا، بحسب تطورات الميدان وردود الأفعال السياسية والاقتصادية.

 

تأثير العقوبات والرقابة المالية:

واشار نبيل فرج إلى أن تصعيد الحرب قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية وغربية جديدة تشمل قطاعات مصرفية أو دول متحالفة مع الطرفين، ما يدفع بعض الأطراف للجوء إلى العملات المشفرة كأداة للتمويل أو التحايل على القيود.

 

انخفاض شهية المخاطرة عالميًا

ونوه بأن المستثمرين التقليديين قد يبتعدون مؤقتًا عن الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية، مما يؤدي إلى عمليات بيع قصيرة الأجل.

 

أهم التوقعات المستقبلية

استمرار صعود البيتكوين في حال توسعت الحرب

وتوقع نبيل فرج الخبير في أسواق المال إنه إذا استمرت الحرب أو اتسعت رقعتها الإقليمية، من المتوقع أن ترتفع أسعار العملات الكبرى، خاصة البيتكوين، كتحوّط ضد الأزمات.

 

عامل محفز لتحركات قوية 

جدير بالذكر أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تكون بمنزلة عامل محفز لتحركات قوية داخل سوق العملات الرقمية فبين التقلبات العالية وفرص الملاذ الآمن، تتغير النظرة إلى العملات المشفرة من مجرد أداة مضاربة إلى وسيلة مالية بديلة وقت الأزمات ومع ذلك، تبقى التوقعات مرهونة بتطورات الحرب، ومدى استقرار الأسواق العالمية في وجه هذه العاصفة الجيوسياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استثمار اسواق المال اقتصاد الأسواق العالمية الأسواق المالية الحرب الإسرائيلية الإيرانية الحرب الإسرائيلية الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال الرقابة المالية العملات الرقمية العملات المشفرة المستثمر سوق العملات المستثمرين الأزمات العالمية

مواد متعلقة

تحركات مؤشر الدولار بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

خسائر متوقعة للبورصة بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية وتذبذب المؤشرات

النفط في عين العاصفة، كيف يؤثر التصعيد العسكري على مستقبل الطاقة العالمية؟

الأسواق ترتجف، الحرب الإسرائيلية الإيرانية تربك البورصات وتشعل المخاوف العالمية

مصير المعدن الأصفر في زمن الحرب، الذهب يحلق وسط نيران الشرق الأوسط

الهجوم الإسرائيلي على إيران يقفز بسعر جرام الذهب 230 جنيها (آخر تحديث)

ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار بختام تعاملات الأسبوع

سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس

الأكثر قراءة

الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج الضربات "الدقيقة" لبنك أهداف عسكرية إسرائيلية

بوتين يحمي إيران، حقيقة صورة استعداد روسيا لإطلاق الصواريخ النووية بعد 22 ساعة

قناة إسرائيلية: حجم الدمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب (فيديو)

للمرة الأولى، إطلاق صواريخ من غواصات إيرانية على إسرائيل

مصدر ببيراميدز يكشف مصير الكرواتي يورتشيتش

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

مسؤول أمريكي: جيشنا يساعد في اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم خلية النحل في المنام وعلاقته بأخبار مفرحة قريبا

ما هو المسجد الذي نهى الله الرسول عن الصلاة فيه؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الدفاعات الإيرانية تتصدى لضربات إسرائيلية جديدة ودوي انفجارات يهز طهران