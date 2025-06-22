الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

نائب ترامب: تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة بمضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

فانس، فيتو
فانس، فيتو

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس، اليوم الأحد، إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

وبحسب «إن بي سي»، أضاف نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأمريكية.. واشنطن تريد السلام مع ‎طهران في حال عدم امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة لم تفسد الدبلوماسية وإيران هي التي لم تمنحها فرصة حقيقية.

 

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

أفادت وكالة رويترز أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قرار يُجيز إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط عالميًا، في خطوة تصعيدية تعكس التوترات الإقليمية المتزايدة.

ورغم موافقة البرلمان، إلا أن تنفيذ القرار لا يزال مرهونًا بموافقة "المجلس الأعلى للأمن القومي" الإيراني، والذي يُعد الجهة المخولة باتخاذ القرارات الإستراتيجية والأمنية العليا في البلاد.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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