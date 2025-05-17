السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أزمة خانقة تهدد صناعة الأثاث، و250 ألف ورشة وتاجر مهددون بالإغلاق

شاهنده سرور رئيس
شاهنده سرور رئيس شعبة الاخشاب، فيتو

قالت شاهندة سرور، رئيس شعبة الأخشاب والأثاث بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تمر بأزمة حقيقية، تهدد استمرارية نحو 250 ألف تاجر على مستوى الجمهورية، نتيجة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأخشاب، على خلفية تصاعد تكاليف الاستيراد وسعر صرف الدولار.

وأكدت سرور أن السوق المحلي بات يعتمد بشكل أساسي على استيراد الأخشاب من دول مثل رومانيا وروسيا والسويد، إلا أن نوعية الأخشاب المستوردة أصبحت رديئة للغاية، "بعضها لا يصلح للصناعة وتصل درجتها إلى المستوى التاسع، كما أنها مليئة بالحشرات"، على حد قولها. 

وطالبت بتشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول أخشاب غير صالحة، مشيرة إلى أن سعر متر الخشب السويدي قفز من 3 آلاف جنيه إلى نحو 26 ألف جنيه، رغم رداءة جودته.

توقف الشركة التجارية للأخشاب ضاعف الأزمة

وأوضحت سرور أن توقف الشركة التجارية للأخشاب عن العمل كان له تأثير سلبي مباشر على صغار التجار، الذين كانوا يعتمدون على توزيع الحصص من خلالها. 

وأضافت: "الوضع الآن في يد كبار المستوردين فقط، ويجب عودة دور الشركة لإنقاذ الآلاف من الأسر التي تعيش على هذه المهنة".

وأشارت إلى أن صناعة الأثاث في مصر فقدت الكثير من قدرتها التنافسية لصالح دول مثل تركيا والصين، مشيرة إلى أن مدينة دمياط الجديدة للأثاث، التي أنشئت لدعم الصناعة الوطنية، تحولت إلى "مدينة أشباح" نتيجة ارتفاع التكاليف وتوقف التصدير، إضافة إلى معوقات أخرى تعرقل الإنتاج والتسويق.

إحياء الشعبة بقيادة نسائية لأول مرة

وعن دورها القيادي، قالت شاهندة سرور إنها أول امرأة تتولى رئاسة شعبة الأخشاب والأثاث، بعد سيطرة الرجال، وخصوصًا "المعلمين من أبناء الصعيد"، على الشعبة لأكثر من 30 عامًا، وأوضحت أنها خاضت الانتخابات لأول مرة عام 2018 لكنها لم تحصل على أي صوت، بسبب ما وصفته بـ"خديعة من بعض أعضاء الشعبة"، لكنها عادت في دورة ثانية مدعومة من مجلس سيدات الأعمال برئاسة ريم صيام، وبفضل تفهم أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لأهمية النهوض بالشعبة، واستطاعت الفوز برئاستها، وأضافت أنها أعادت النشاط للشعبة وبدأت التحرك على مستوى محافظات الجمهورية لدعم الصناع والتجار في هذا القطاع الحيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبه الاخشاب والاثاث الغرفة التجارية بالإسكندرية تطوير صناعة الأثاث في مصر شاهندة سرور

مواد متعلقة

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع منظمة PUM الهولندية

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

ريفيرو يختار مهاجم الأهلي الجديد

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة رمضان صبحي لأداء الامتحان بدلا منه

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية