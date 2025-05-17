أزمة خانقة تهدد صناعة الأثاث، و250 ألف ورشة وتاجر مهددون بالإغلاق

قالت شاهندة سرور، رئيس شعبة الأخشاب والأثاث بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر تمر بأزمة حقيقية، تهدد استمرارية نحو 250 ألف تاجر على مستوى الجمهورية، نتيجة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأخشاب، على خلفية تصاعد تكاليف الاستيراد وسعر صرف الدولار.

وأكدت سرور أن السوق المحلي بات يعتمد بشكل أساسي على استيراد الأخشاب من دول مثل رومانيا وروسيا والسويد، إلا أن نوعية الأخشاب المستوردة أصبحت رديئة للغاية، "بعضها لا يصلح للصناعة وتصل درجتها إلى المستوى التاسع، كما أنها مليئة بالحشرات"، على حد قولها.

وطالبت بتشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول أخشاب غير صالحة، مشيرة إلى أن سعر متر الخشب السويدي قفز من 3 آلاف جنيه إلى نحو 26 ألف جنيه، رغم رداءة جودته.

توقف الشركة التجارية للأخشاب ضاعف الأزمة

وأوضحت سرور أن توقف الشركة التجارية للأخشاب عن العمل كان له تأثير سلبي مباشر على صغار التجار، الذين كانوا يعتمدون على توزيع الحصص من خلالها.

وأضافت: "الوضع الآن في يد كبار المستوردين فقط، ويجب عودة دور الشركة لإنقاذ الآلاف من الأسر التي تعيش على هذه المهنة".

وأشارت إلى أن صناعة الأثاث في مصر فقدت الكثير من قدرتها التنافسية لصالح دول مثل تركيا والصين، مشيرة إلى أن مدينة دمياط الجديدة للأثاث، التي أنشئت لدعم الصناعة الوطنية، تحولت إلى "مدينة أشباح" نتيجة ارتفاع التكاليف وتوقف التصدير، إضافة إلى معوقات أخرى تعرقل الإنتاج والتسويق.

إحياء الشعبة بقيادة نسائية لأول مرة

وعن دورها القيادي، قالت شاهندة سرور إنها أول امرأة تتولى رئاسة شعبة الأخشاب والأثاث، بعد سيطرة الرجال، وخصوصًا "المعلمين من أبناء الصعيد"، على الشعبة لأكثر من 30 عامًا، وأوضحت أنها خاضت الانتخابات لأول مرة عام 2018 لكنها لم تحصل على أي صوت، بسبب ما وصفته بـ"خديعة من بعض أعضاء الشعبة"، لكنها عادت في دورة ثانية مدعومة من مجلس سيدات الأعمال برئاسة ريم صيام، وبفضل تفهم أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لأهمية النهوض بالشعبة، واستطاعت الفوز برئاستها، وأضافت أنها أعادت النشاط للشعبة وبدأت التحرك على مستوى محافظات الجمهورية لدعم الصناع والتجار في هذا القطاع الحيوي.

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