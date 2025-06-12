حرب غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي أبرز ملفات زيارة وزير خارجية ألمانيا لمصر

يبدأ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زيارة رسمية إلى مصر اليوم ولمدة يومين في إطار أولى جولاته إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا

ومن المقرر أن يبحث يوهان فاديفول خلال زيارته لمصر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ وخلق مسارات آمنة وشرعية للهجرة على نحو يتوافق مع أولويات البلدين.

مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

وتتناول الزيارة بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع مصالح البلدين.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات المصرية الألمانية تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، والتأكيد على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والحرص على استمرار التنسيق بين البلدين لاستعادة الهدوء الإقليمي، بما يخدم مصالح كافة الأطراف.

وتشهد المباحثات المصرية الألمانية أيضا الأوضاع في ليبيا، وكيفية استعادة الاستقرار بالأراضي الليبية فضلا عن التطرق أيضا إلى الأوضاع في لبنان والسودان واليمن.

زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى مصر

وأعلنت السفارة الألمانية في القاهرة، عن زيارة مرتقبة لـ وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إلى مصر يومي 12 و13 يونيو الجاري في إطار أول زيارة رسمية له لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت السفارة الألمانية، أن وزير الخارجية يوهان فاديفول، سيلتقي خلال زيارته إلى القاهرة مع نظيره بدر عبد العاطي، لتعزيز التعاون ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وبعد زيارته لمصر، سيواصل الوزير الألماني جولته في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، التقى فى نهاية مايو الماضى، مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا الجديد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي في بروكسل حينها.

وأكد عبد العاطى خلال اللقاء آنذاك تطلع مصر للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى بين مصر وألمانيا فى المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا الحرص على العمل مع الجانب الألماني لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما فيها الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ وخلق مسارات آمنة وشرعية للهجرة على نحو يتوافق مع أولويات البلدين، فضلًا عن التعاون في الأطر متعددة الأطراف.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء وقتها، عن التطلع لمواصلة دعم ألمانيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي ولاسيما فيما يتعلق بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.

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