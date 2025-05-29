عميد طب قصر العيني: الابتكار بوابة الصناعات الطبية الوطنية

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني: إن قصر العيني لم يكن بناء فقط على مدار 198 عام ولكنه كان ابتكارات وبحث علمي، لنرى مراحل جديدة في العلوم الطبية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، للمؤتمر العلمي السنوي لـ كلية طب قصر العيني 2025، تحت شعار نحو مجتمع طبي مبتكر، أن كل ما يقدمه القصر هي حياته منذ قدم التاريخ، وجهوده للنهوض بالتعليم الطبي والقطاع الطبي، وهو مايحدث الان في النهضة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكمل عميد طب قصر العيني، أن جامعة القاهرة وكلية الطب نجحت في مشروعات البحث العلمي، ورفع مهارات الطلاب، وأنشأت مركز قصر العيني لدعم البحث العلمي والابتكار.

تميز الأداء المؤسسي بكلية طب قصر العيني

وأشار صلاح إلى أن هدفه بكلية طب قصر العيني كان دائما تميز الأداء المؤسسي وتنمية الموارد ثم تميز الكوادر البشرية وتحقيق المساواة والمسؤولية الاجتماعية

وتطبيق وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطبيق أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحسين الوضع التنافسي للكلية لأن قيمتها هي قيمة دولية وقيمة للدولة المصرية.

وأوضح أنه عمل على تدويل الكلية والحد من تأثير الكوارث والازمات، لمجابهة اي أوبئة او تحديات قد تواجه قصر العيني داخليا وخارجيا.

ولفت صلاح إلى أن الحوكمة هي أساس كل شيء، لذلك عملنا على حوكمة الخدمات الصحية وإدارة المستشفيات وهو أمر ليس بسيط لأننا يتردد علينا حوالي 2 مليون ونصف سنويا.

وأكد عميد طب قصر العيني، أن الابتكار هو بوابة الصناعات الطبية الوطنية، لافتا إلى أن قصر العيني به علماء وليس اطباء، وهذا ما شهده في جامعات دول العالم فهي عبارة عن مراكز للابتكار لإعطاء المنتج للسوق والقطاعات التنفيذية لتنفيذه.

برنامج اللغة الفرنسية بقصر العيني

وكشف صلاح تفاصيل برنامج اللغة الفرنسية الجديد بالكلية، وقال إن قصر العيني رأى أنه مقصر في حق القارة الافريقية، حيث وجد أن من يتحدثون الفرنسية بها يذهبون خارجها لتلقي العلم فاتخذ القصر على عاتقه هذه المسؤولية لتقديم برنامج تعليمي باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن ترجمة المناهج لم يكن بالأمر السهل.

وحضر المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث

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