أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي.. الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي بدلًا من أشرف داري.. وصراع بين القطبين للحصول علي خدمات لاعب البنك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



يشهد سوق الانتقالات الصيفية الجاري صراعا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الفوز بخدمات هشام صلاح الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي والزمالك للتعاقد مع هشام صلاح لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريقين والتي تعاني من أزمة لعدم وجود بديل لعمر جابر في الزمالك وكذلك محمد هاني في الأهلي.

استعرض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير، بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الزمالك تعيين جون إدوارد مديرًا رياضيًا لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسؤولًا عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.

بدأ مسئولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي في البحث عن مدافع أجنبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد استقرار الإدارة على تسويق أشرف داري مدافع الفريق الحالي نظرا لتراجع مستواه بقوة خلال الفترة الأخيرة وتكرار تعرضه للإصابات.

أنهى مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الاتفاقات مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم الجبهة اليسرى خاصة بعد الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله.

سيطرت أزمة على معسكر منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بسبب عدم وجود كراسي تساعد اللاعبين على خوض معسكرهم، استعدادا للمشاركة في البطولات العربية والقارية المقبلة.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة البارالمبية رفضت تسليم الكراسي المتحركة المخصصة للمنتخبات، لمعسكر منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، وهو ما تسبب في حدوث أزمة تهدد استعدادات اللاعبين.

أعلن نادي دلفي الذي يرعاه النادي الأهلي والمتواجد في دوري القسم الثاني ب، عن تعيين محمد شرف مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين.

شارك أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويتولي الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا قيادة المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبورتو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

توصل نادي ليفربول لاتفاق لضم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على عقد طويل الأمد مع النادي الأحمر بعد الاتفاق على الشروط الشخصية واجتياز الفحص الطبي بنجاح.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تولى كل من؛ أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، وجون إدوارد، المدير الرياضي المنتظر، مسئولية اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الثنائي يعكف حاليا على دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، لاختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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