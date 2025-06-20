صراع بين الأهلي والزمالك على لاعب البنك

يشهد سوق الانتقالات الصيفية الجاري صراعا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على الفوز بخدمات هشام صلاح الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي.

ويسعى الأهلي والزمالك للتعاقد مع هشام صلاح لتدعيم الجبهة اليمنى بالفريقين والتي تعاني من أزمة لعدم وجود بديل لعمر جابر في الزمالك وكذلك محمد هاني في الأهلي.

وتحدث بعض الوسطاء مع اللاعب للانتقال للأهلي وكذلك الزمالك ومن المنتظر أن يحسم اللاعب موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت “فيتو” أن رغبة اللاعب الأولى هي الانتقال للقلعة الحمراء وينتظر وصول عرض رسمي من الأهلي لنادي البنك لحسم الصفقة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

وسجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

ويخوض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا اليوم فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة، حيث يخضع لاعبي الفريق الذين شاركوا فى مباراة بالميراس أمس لتدريبات استشفائية فى إطار تحضيرهم لمباراة بطل البرتغال المقبلة.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو دراسة فريق بوترو باستعراض مباراتيه فى مونديال الأندية أمام بالميراس وإنتر ميمامي قبل مواجهة الفريقين فجر الثلاثاء المقبل.

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