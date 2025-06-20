الأهلي يعتزم الاعلان عن صفقة محمد شكري بعد مونديال الأندية

أنهى مسئولو التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الاتفاقات مع نادي سيراميكا كليوباترا لضم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لتدعيم الجبهة اليسرى خاصة بعد الاستقرار على عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله

ومن المنتظر ان يعلن الأهلي رسميا عن ضم محمد شكري، بعد انتهاء مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية

وعلمت فيتو أن صفقة محمد شكري سيتم إنهاؤها بين الناديين بدفع الأهلي مقابل مالي وإعارة كل من كريم نيدفيد وعمر كمال عبد الواحد والذي طلب علي ماهر ضمهم لصفوف فريق سيراميكا

ويسعى الأهلي للتعاقد مع أكثر من لاعب بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية، لتدعيم خط الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر، وذلك تنفيذًا لمطالب الأسباني خوسيه ريبيرو المديثر الفني للفريق.

رحيل أشرف داري

بدأ مسئولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي في البحث عن مدافع أجنبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد استقرار الإدارة على تسويق أشرف داري مدافع الفريق الحالي، نظرا لتراجع مستواه بقوة خلال الفترة الأخيرة وتكرار تعرضه للإصابات.

وعلمت "فيتو" أن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من الإدارة ضرورة تسويق داري والتعاقد مع مدافع أجنبي أخر لدعم خط دفاع الفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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