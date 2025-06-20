كوكا يشارك في مران الأهلي استعدادا لمواجهة بورتو بكأس العالم للأندية

شارك أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتعافى كوكا من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة أمام إنتر ميامي في الجولة الأولى، حيث غاب عن مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية.

وتأكدت جاهزية اللاعب للتواجد مع الأهلي في المواجهة القادمة أمام بورتو البرتغالي، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الخميس، أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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