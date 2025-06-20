الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد شرف مديرا فنيا لفريق دلفي في الموسم الجديد

محمد شرف
محمد شرف

أعلن نادي دلفي الذي يرعاه النادي الأهلي والمتواجد في دوري القسم الثاني ب، عن تعيين محمد شرف مديرا فنيا للفريق خلفا لربيع ياسين.

ورحل ربيع ياسين عن دلفي بنهاية الموسم السابق، عقب الصعود لدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

وتواجد دلفي في المركز الثاني في المجموعة الثالثة في دورة الترقي، خلف مالية كفر الزيات الذي تأهل لدوري المحترفين.

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دلفى الأهلي محمد شرف دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني ربيع ياسين

مواد متعلقة

لافيينا يوجه الشكر للجهاز الفني رغم البقاء بدوري المحترفين

دوري المحترفين، الكشف عن جهاز فريق الإنتاج الحربي بالموسم الجديد

اتحاد اليد ينتظر وصول باسكوال لحسم الشكل النهائي لدوري المحترفين

لافيينا يتعادل مع أسمنت أسيوط سلبيا ويصعد لدوري المحترفين

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

عقارات حدائق القبة المنهارة، انتشال جثمان "خياط" علق داخل ورشته تحت الأنقاض(صور)

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

الحرس الثوري يستهدف قاعدتي نفاتيم وهاتزريم الجويتين في إسرائيل

ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

خدمات

المزيد

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية، تعرف عليها

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بورتو.. مانشستر سيتي ضد يوفنتوس.. الترجي أمام تشيلسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة ومفرحة قادمة

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

المزيد
الجريدة الرسمية