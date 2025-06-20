الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي بدلًا من أشرف داري

أشرف داري
أشرف داري

بدأ مسئولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي في البحث عن مدافع أجنبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد استقرار الإدارة على تسويق أشرف داري مدافع الفريق الحالي نظرا لتراجع مستواه بقوة خلال الفترة الأخيرة وتكرار تعرضه للإصابات.

وعلمت "فيتو" أن الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب من الإدارة ضرورة تسويق داري والتعاقد مع مدافع أجنبي أخر لدعم خط دفاع الفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الجمعة على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشراف داري اخبار الأهلي صفقات الاهلي كأس العالم للأندية خوسيه ريبيرو

مواد متعلقة

صراع بين الأهلي والزمالك على لاعب البنك

موعد مران الأهلي اليوم استعداد لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراع بين الأهلي والزمالك على لاعب البنك

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية