الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

حكم فنزويلي لإدارة مباراة الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية

خيسوس فالينزويلا
خيسوس فالينزويلا

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن حكم المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبورتو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "Cabine Desportiva"، فقد استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا لقيادة المباراة مباراة الأهلي وبورتو.

ويعد فالينزويلا فال حسن بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، حيث سبق وأدار مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السعودي في كأس العالم نسخة 2023، والتي حسمها الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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