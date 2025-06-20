أزمة في معسكر منتخب كرة السلة بسبب الكراسي المتحركة

سيطرت أزمة على معسكر منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بسبب عدم وجود كراسي تساعد اللاعبين على خوض معسكرهم، استعدادا للمشاركة في البطولات العربية والقارية المقبلة.

وعلمت “فيتو”، أن اللجنة البارالمبية رفضت تسليم الكراسي المتحركة المخصصة للمنتخبات، لمعسكر منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة، وهو ما تسبب في حدوث أزمة تهدد استعدادات اللاعبين.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة، أن الكراسي مخصصة لخدمة المنتخبات الوطنية، وأن تعنت اللجنة البارالمبية يؤثر سلبا على مستوى اللاعبين ومعنوياتهم.

وطالب مسئولو اتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل لحل الأزمة.

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