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رياضة

رسميا، ليفربول يضم نجم باير ليفركوزن

فيرتز
فيرتز

توصل نادي ليفربول لاتفاق لضم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

 

ليفربول يضم فيرتز

ووقع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على عقد طويل الأمد مع النادي الأحمر بعد الاتفاق على الشروط الشخصية واجتياز الفحص الطبي بنجاح. 

ويصبح فيرتز أحدث إضافة إلى تشكيلة آرني سلوت هذا الصيف، وينضم مع زميله السابق في ليفركوزن جيريمي فريمبونج.

بعد توقيع العقد مع النادي، قال فيرتز لموقع ليفربول: "أشعر بسعادة كبيرة وفخر. أخيرًا تم الأمر وأنا كنت أنتظر لفترة طويلة - أخيرًا تم الأمر وأنا سعيد حقًا".

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