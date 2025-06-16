أخبار الحوادث اليوم، مقتل تاجرى مخدرات خلال مطاردة بأحد الدروب الصحراوية، القبض على طبيب مزيف بتهمة تزوير الشهادات الدراسية، مقتل شاب على يد جاره في دار السلام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر إحدى السيدات من تعدي بعض الأشخاص على نجلها باستخدام سلاح أبيض، وذلك في محافظة دمياط.

لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأحد الدروب الصحراوية بجنوب البلاد، وعثر بحوزتهما علي 2 طن مواد مخدرة قٌدرت قيمتها المالية بحوالى 141 مليون جنيه.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بتهمة غسل أموال قُدرت بـ130 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظم، من القبض على متهم ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

طرحت وزارة الداخلية، لوحة معدنية مميزة تحمل رقم " س ل م 1" بقيمة مليون و900 ألف جنيه حتى الآن، ويتنافس عليها 3 أشخاص والتي ينتهي المزايدة عليها يوم 18 يونيو الجاري.

شهدت قرية عرب أبو ساعد بمدينة الصف حادثا مؤلما بعد انهيار مدخنة مصنع على عدد من العمال، مما أسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة في منطقة دار السلام.

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، إحالة أوراق قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما، حيث قام بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو للنطق بالحكم.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة على حريق اندلع في عشة وسقف منزلين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر ، ومستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، السجن المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بعد وصله تعذيب خنقًا، وذلك لشكه في سلوكها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.