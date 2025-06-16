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محافظات

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع دعاية وإعلان بالقليوبية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق في مصنع دعاية واعلان بالقليوبية،فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية على حريق نشب في أخشاب داخل مصنع دعاية وإعلان مكون من طابق واحد دون خسائر بشرية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق في أخشاب داخل مصنع دعاية وإعلان مكون من طابق واحد بجمعية عرابي دائرة قسم العبور.

وجرى الدفع  بـ5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره المادية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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