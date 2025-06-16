القبض على طبيب مزيف بتهمة تزوير الشهادات الدراسية بمدينة نصر

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظم، من القبض على متهم ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

تزوير شهادات دراسية وانتحال صفة طبيب

وكشفت التحريات، أن المتهم ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، ويقوم بتزوير شهادات دراسية في مجالات طبية متعددة، بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على طبيب علاج طبيعى مزيف لتزوير الشهادات الدراسية بمدينة نصر

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية وطلبات التحاق، وعدد من الكتب الدراسية، و(2) أكلاشيه، وأدوات طبية، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد ممارسته لهذا النشاط.

و بمواجهته، أقر المتهم بارتكابه الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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