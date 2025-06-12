بسبب خلافات المصاهرة، إصابة شاب ووفاة شقيقه بسكتة قلبية في مشاجرة بالفيوم

توفي شاب من الفيوم بسكته قلبية مفاجئة، وأصيب شقيقه بجرح قطعي في الذراع، في مشاجرة مع صهرهم، بسبب خلافات المصاهرة، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل مصرع مسن وإصابة نجله

تلقى مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوفاة شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة، وانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة طامية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين أن زوجة المصاب تركت منزل الزوجية وتوجهت الي منزل والدها، بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وتوجه الزوج وشقيقه الي منزل والد زوجته لمصالحة الزوجة، إلا أن مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على عودتها إلى منزل الزوجية، وأثناء المشاجرة سقط ياسر محمد عبد الحفيظ “45 سنة”، شقيق الزوج مغشيا عليه، وعند محاولة إفاقته كان قد فارق الحياة، فقد كان يعاني من مشاكل في القلب.

وأقر الطب الشرعي ان سبب الوفاة سكتة قلبية ، كما أصيب الزوج بجرح قطعي في الذراع، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وثبوت عدم وجود شبهة جنائية، وتولي التحقيق.

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