مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى أحد الدروب الصحراوية وضبط حشيش وهيدرو بـ 141 مليونا

لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأحد الدروب الصحراوية بجنوب البلاد، وعثر بحوزتهما علي 2 طن مواد مخدرة قٌدرت قيمتها المالية بحوالى 141 مليون جنيه.

مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى إحدى الدروب الصحراوية وبحوزتهما حشيش وهيدرو بـ 141 مليون

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى جنايتى " مخدرات، سلاح" ؛ بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.

مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى أحد الدروب الصحراوية

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما واستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى بأحد الدروب الصحراوية بجنوب البلاد.

وأسفر التعامل عن مصرعهما، وبحوزتهما 2 طن من المواد المخدرة "حشيش، هيدرو" – 2 بندقية آلية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 141 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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