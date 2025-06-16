الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى أحد الدروب الصحراوية وضبط حشيش وهيدرو بـ 141 مليونا

المضبوطات
المضبوطات

 

لقى عنصران جنائيان شديدا الخطورة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأحد الدروب الصحراوية بجنوب البلاد، وعثر بحوزتهما علي 2 طن مواد مخدرة قٌدرت قيمتها المالية بحوالى 141 مليون جنيه.

مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى إحدى الدروب الصحراوية وبحوزتهما حشيش وهيدرو بـ 141 مليون 
مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى إحدى الدروب الصحراوية وبحوزتهما حشيش وهيدرو بـ 141 مليون 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق إتهامهما فى جنايتى " مخدرات، سلاح" ؛ بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.  

مصرع تاجرى مخدرات خلال مطاردة فى أحد الدروب الصحراوية 

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما واستهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزى بأحد الدروب الصحراوية بجنوب البلاد.

القبض على طبيب مزيف بتهمة تزوير الشهادات الدراسية بمدينة نصر

غسل أموال بـ 130 مليون جنيه، ضبط تاجر مخدرات بمطروح

 وأسفر التعامل عن مصرعهما، وبحوزتهما 2 طن من المواد المخدرة "حشيش، هيدرو" – 2 بندقية آلية.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 141 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمن المركزى أجهزة الوزارة القيمة المالية للمواد المخدرة النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة قطاع الأمن المركزي

مواد متعلقة

القبض على طبيب مزيف بتهمة تزوير الشهادات الدراسية بمدينة نصر

غسل أموال بـ 130 مليون جنيه، ضبط تاجر مخدرات بمطروح

ضربات أمنية حاسمة ضد تجار المخدرات في الأقصر وسقوط 79 متهما

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 5 ملايين جنيه

المرور: تحرير 879 مخالفة للملصق الإلكتروني، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

الداخلية تطرح لوحة سيارات مميزة تقترب من 2 مليون جنيه في مزاد علني

استقرار نسبي في حركة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى وأحجام مرورية

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

خدمات

المزيد

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية