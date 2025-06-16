الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سقف منزلين بكفر شكر دون خسائر بالأرواح (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، السيطرة على حريق اندلع في عشة وسقف منزلين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق عشة وسقف منزلين بكفر شكر

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من مواطن بحريق منزل بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف لمكان الواقعة بقيادة المقدم نبيل غيث، وملازم أول محمود عبدالرحيم، وجرى الدفع ب 4 سيارات إطفاء، وبمجهود وفضل رجال الحماية المدنية تم إطفاء الحريق، قبل امتداده للمناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

المعاينة الأولية، نشوب حريق في عشه بالقليوبية

وكشفت المعاينة الأولية بالقليوبية نشوب حريق في عشه علي مساحة 80 مترا وتطايرت النيران لمنزلين مجورين، والحريق في السقف علي مساحة 200 متر، بمنطقة كفر الشهاوي خاطر بدائره مركز كفر شكر، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بعمليات التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

السيطرة علي حريق عشة وسقف منزلين بالقليوبية، فيتو

السيطرة علي حريق عشة وسقف منزلين بالقليوبية، فيتو

السيطرة علي حريق عشة وسقف منزلين بالقليوبية، فيتو

السيطرة علي حريق عشة وسقف منزلين بالقليوبية، فيتو

السيطرة علي حريق عشة وسقف منزلين بالقليوبية، فيتو

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