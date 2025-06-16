ضبط صاحب كافتيريا اعتدى على طالب بسلاح أبيض في دمياط والأمن يكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر إحدى السيدات من تعدي بعض الأشخاص على نجلها باستخدام سلاح أبيض، وذلك في محافظة دمياط.

ضبط صاحب كافتيريا

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 يونيو الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة دمياط بوقوع مشاجرة داخل إحدى الكافتيريات بدائرة المركز، بين طرف أول: طالب مصاب بجرح طعني غير نافذ في الجانب الأيسر من الصدر، وطرف ثان: صاحب الكافتيريا.

وتبين أن المشاجرة نشبت إثر مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب رفض صاحب الكافتيريا السماح للطالب باستخدام دورة المياه، ما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، محدثًا إصابته المشار إليها.

الإجراءات الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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