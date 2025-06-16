إصابة 16 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم القاهرة

أصيب 16 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر ، ومستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، باتجاه الفيوم أمام مدخل طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 16 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، ومستشفى 6 أكتوبر، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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