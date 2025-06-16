الإثنين 16 يونيو 2025
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حوادث

الداخلية تطرح لوحة سيارات مميزة تقترب من 2 مليون جنيه في مزاد علني

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

طرحت  وزارة الداخلية، لوحة معدنية مميزة تحمل رقم " س ل م 1" بقيمة مليون و900 ألف جنيه حتى الآن، ويتنافس عليها 3 أشخاص والتي ينتهي المزايدة عليها يوم 18 يونيو الجاري.

 

 

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة أون لاين.

- الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح فى الحقول التى ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الضغط على "كون لوحتك الآن".

- كتابة أرقام وحروف لوحتك التى ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 

 خطوات الدخول بمزاد المرور للحصول على لوحة معدنية مميزة

يمكن لمالكي السيارات الدخول على مزاد المرور للمزايد على اللوحات المعدنية المميزة باتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على أيقونة انضم الآن وكون لوحتك التي ترغب في شرائها.

- اضغط على أيقونة البدء بالمزايدة، واختر اللوحة التي تريد المزايد عليها.

- قم بالمزايدة بأعلى سعر للحصول على اللوحة التي ترغب فيها.

- في حال الفوز بالمزايد على اللوحة المعدنية المميزة، اختر المحافظة ووحدة الترخيص لإرسال اللوحة إليها لإتمام

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