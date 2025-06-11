القبض على سكرتير جلسات بتهمة التلاعب في القضايا بمحكمة سنورس بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط سكرتير محكمة جنح مستأنف إحدى المحاكم بنطاق محافظة الفيوم، متهم بتقاضي رشوة 5 آلاف جنيه من أحد المحامين، مقابل تغيير رول وإقامة غرفة مشورة وتعديل قرار ليقضي بإخلاء سبيل متهم.

تفاصيل ضبط سكرتير محكمة

وجاء في التحريات، أن "م.ر" سكرتير بمحكمة سنورس الجزئية تلاعب بالأوراق والمستندات عن طريق عمل غرفة مشورة في محكمة طامية، كما تلاعب في تغير رول الجلسات، وخلال التحقيقات أمام نيابة سنورس اعترف الموظف بأنه زورمحررا رسميا يتضمن إخلاء سبيل "ر.ع" وشهرته جزره، بعد إصدار قرار بحبسه لاتهامه في تجارة المخدرات وجددت نيابة سنورس حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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